Tranquilidade entra na proteção das doenças oncológicas

Não é comum as seguradoras darem proteção a doentes com cancro, mas a Tranquilidade acaba de lançar um seguro inovador que se destina à proteção de doenças oncológicas.

O Seguro Vida Mais Vencer tem por objetivo proteger os clientes que venham a desenvolver uma doença oncológica e aposta na prevenção como uma das formas de detetar e lutar contra o cancro.

Este seguro contempla uma proteção até 100 mil euros, estando o capital disponível desde o diagnóstico. O produto inclui ainda uma consulta anual de prevenção em toda a rede CUF e cobre os cancros em todos os estados “inclusive in situ”.

Diz a Tranquilidade que este seguro “é um produto diferenciador e único no mercado em que é dado ao cliente total liberdade para utilizar o capital da forma que quiser, designadamente no tratamento, no apoio financeiro à família, equilibrar contas ou, entre outros, realizar tratamentos estéticos”.

A seguradora da Apollo que pertence à holding Seguradoras Unidas, com este seguro aposta na prevenção “quanto mais cedo for detetada melhor, porque maiores são as possibilidade de vencer a doença”