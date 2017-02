Tráfego de passageiros no Humberto Delgado cresceu 21% em janeiro

O tráfego de passageiros no aeroporto Humberto Delgado cresceu 21% no passado mês de janeiro face ao período homólogo do ano passado.

A revelação foi feita há minutos por Guilherme W. d’Oliveira Martins, secretário de Estado das Infraestruturas, na I Conferência do SPAC – Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, que decorreu hoje em Lisboa, dedicado ao tema ‘O vínculo laboral e a segurança aeronáutica”.

De acordo com os dados a que o Jornal Económico teve acesso, a evolução registada em janeiro aponta para um total de cerca de 165 milhões de passageiros no aeroporto Humberto Delgado no primeiro mês deste ano, contra cerca de 1,36 milhões de passageiros em janeiro de 2016, um crescimento de quase 290 mil passageiros.