Tráfego nos aeroportos da Madeira aumentou 2,4%, carreiras urbanas registam quebras

O tráfego nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira aumentou 2,4% no primeiro trimestre apesar das perturbações registadas ocasionalmente pelo vento forte que levou a problemas de operacionalidade da infraestrutura aeroportuária da Madeira. Por outro lado a utilização de carreiras urbanas teve um decréscimo de 4,6% face ao período homólogo, diz a Direção Regional de Estatística (DREM).

Durante o primeiro trimestre passaram pelos aeroportos da Madeira mais de 701 mil passageiros. O Aeroporto da Madeira registou um aumento de 2,4% enquanto o do Porto Santo ficou pelos 0,5%.

Em subida esteve também a carga carregada e descarregada nos aeroportos da Região com aumentos na ordem dos 10,2% e dos 8,2%.

Por outro lado os utilizadores de carreiras urbanas teve uma quebra de 4,6% para os 4,1 milhões no primeiro trimestre. Em sentido contrário esteve as carreiras interurbanas com uma subida de 9% para os 2,2 milhões. Apesar disto no global a utilização destes meios de transporte desceu 0,2% explica a DREM.