Lucro da Brisa Concessão Rodoviária disparou mais de 15% em 2016 com forte aumento do tráfego

O tráfego nas autoestradas portuguesas continua ser mais intenso. A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) anunciou, em comunicado divulgado no site da CMVM que o tráfego médio diário nas concessões da empresa foi de 18.534 veículos em 2016, o que corresponde a um crescimento de 6,7% face ao período homólogo.

“O ambiente macroeconómico favorável que se verificou em 2016 contribuiu para a continuação do crescimento sustentado do tráfego em toda a rede da concessão BCR e desta forma, 2016 foi o terceiro ano consecutivo em que o tráfego apresentou um forte desempenho”, explicou.

Salientou que “a maior propensão das famílias para as viagens de lazer, conjugado com a localização mais favorável dos feriados face a 2015 motivou um ligeiro aumento do volume deste tipo de viagens em 2016”.