Trabalhistas pedem demissão de Paulo Cafôfo

O líder dos trabalhistas madeirenses exigiu, este domingo, que o presidente da Câmara Municipal do Funchal se demita. Quintino Costa acusa Paulo Cafôfo de “usar os meios do município para se promover na corrida ao Governo Regional, violando os deveres de neutralidade e imparcialidade com que se devia reger”.

“Se o presidente da Câmara do Funchal já assumiu que vai concorrer às próximas eleições legislativas regionais deve abandonar o cargo que ocupa para se dedicar à campanha eleitoral”, criticou Quintino Costa.

O PTP considera que “não é aceitável que a Câmara do Funchal seja usada como ferramenta de propaganda eleitoral” e exige que “o PS pague a promoção do seu candidato”.