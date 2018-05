Trabalhadores do BCP contestam pagamento extraordinário de 4,9 milhões aos administradores

A Assembleia Geral de Acionistas do BCP está a decorrer com 63% do capital presente. Mas cá fora já há contestações. Cinco membros da Comissão de Trabalhadores contestam o ponto 5, que propõe 4,9 milhões de euros de pagamento extraordinário para pensões aos administradores.

“O BCP argumenta que não há dinheiro para repor os cortes salariais (em média de 6%) que os trabalhadores sofreram por causa do recurso aos CoCos do Estado para capitalizar o banco, e portanto não percebemos que seja dada prioridade a este complemento de pensões aos administradores”, dizem.

O banco anunciou, quando pagou os CoCos ao Estado, em 2017, que iria repor os salários que tinham sido cortados por contrapartida da ajuda estatal, e essa reposição foi feita. Mas os cortes sofridos não foram devolvidos aos trabalhadores.

Um dos membros da Comissão de Trabalhadores, Cristina Miranda, lembrou ainda que desde 2010 que o BCP não negoceia a atualização da tabela salarial, ao contrário dos outros bancos no setor.

Os trabalhadores do BCP queixam-se que o facto de não haver revisão da tabela salarial, prejudica os ordenados fixos (componente fixa do salário) que são a referência para a pensão de reforma. “Há pessoas a reformarem-se com cortes de 60% face ao ordenado que auferiam da vida ativa”, dizem.

Os mesmos trabalhadores lembram ainda que antigamente, para colmatar esse gap, havia o Fundo Complementar de Pensões dos trabalhadores, mas que foi fechado em 2011.

Por tudo isto o ponto 5 promete ser o mais polémico da reunião. Nesta altura (16h24) ainda não começou a votação do primeiro de uma lista de 10 pontos.

Paulo Marcos, presidente do Sindicato dos Quadros está presente na reunião.

Ponto 5 propõe 4,9 milhões de pagamento extraordinário para pensões dos administradores

conselho de remunerações do BCP vai levar à assembleia-geral ainda uma proposta para o pagamento extraordinário de 4,9 milhões de euros para os fundos de pensões dos actuais administradores executivos. A proposta relativa do ponto cinco da agenda de hoje refere que em 2017 foi feito um estudo, pela Mercer, sobre o regime de reforma dos administradores executivos do BCP comparando com outras empresas bancárias e empresas cotadas no índice bolsista PSI-20. O estudo concluiu que o “regime de complemento de pensões dos membros da comissão executiva do BCP evidencia que a taxa de reposição dos administradores abrangidos é inferior à taxa de substituição média das empresas do PSI-20 com um plano de benefício definido, sendo que no caso do BCP se encontra em vigor um regime de contribuição definida e não um regime de benefício definido”.

Assim, o conselho de remunerações e previdência propõe que os acionistas aprovem hoje um aditamento ao regulamento de reforma dos administradores executivos que permita que em assembleia-geral seja decidido uma contribuição extraordinária para o complemento de reforma desses administradores, e que “seja aprovado o pagamento de uma contribuição única e extraordinária do BCP para os fundos de pensão dos administradores executivos que desempenharam funções no mandato 2015/2017 no montante total de 4.920.236 euros (quatro milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e trinta e seis euros) a acrescer aos montantes já entregues no decurso do exercício a título de contribuição para complemento de reforma”.