Trabalhadores da CP e da Medway voltam à greve a 23 e 24 de junho

O Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante (SFRCI) lamentou as definições dos serviços mínimos da greve desta terça e quarta-feira da CP e da Medway e informou existir já um pré-aviso para paralisar também a 23 e 24 de junho.

Recordando que na base dos protestos está a “questão do agente único”, Luís Bravo, presidente do SFRCI, precisou que a paralisação da Medway (antiga CP Carga) decorre entre as 00:00 e as 24:00 de segunda-feira e a da CP entre as 12:00 de terça e as 12:00 de quarta-feira, para os trabalhadores com local de trabalho entre Coimbra e Vila Real de Santo António.

Os mesmos modelos serão utilizados para a greve de 23 e 24, mas para os trabalhadores a Norte de Coimbra, com o dirigente sindical a explicar que esta diferenciação de horários da greve se deve ao facto de não haver transporte de mercadorias aos feriados. O dia 13 é feriado em Lisboa e 24 é feriado no Porto.