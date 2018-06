Trabalhadores da Autoeuropa querem retomar negociações com administração

Os trabalhadores da Autoeuropa decidiram esta terça-feira entregar um abaixo-assinado à administração da empresa. A petição exige que a administração da fábrica de Palmela retorne as negociações sobre as recompensas pelo regime de laboração contínua e será entregue nos próximos dias.

A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, que divulgou esta tarde a informação sobre o abaixo-assinado, informou ainda que o documento incluirá dados sobre o descontentamento dos empregados sobre a compensação do trabalho ao domingo.

Segundo o novo coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio, a empresa, com a implementação do novo horário de laboração contínua, a partir de agosto, pretende manter o pagamento do trabalho ao sábado com um acréscimo de 100%, mas propõe-se pagar os domingos como trabalho normal, oferecendo uma folga adicional por mês como compensação.