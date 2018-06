Trabalhadores da Amazon podem contestar críticas dos chefes num tribunal da empresa

A Amazon tem uma cultura empresarial interna quase impiedosa. Em 2015, dois jornalistas do “New York Times” escreveram um artigo que fez eco no mundo inteiro no qual descreveram certos comportamentos quase maquiavélicos no seio da empresa. Tudo em nome da otimização de processos, da produtividade e da obsessão que esteve na génese da criação da empresa: a satisfação do consumidor.

Entre empregados que foram vítimas de discriminação pelos seus pares num ambiente de híper-competitividade, onde é mal visto dar-se prioridade à vida pessoal em detrimento da carreira, que saúda a crítica frontal, muitas vezes, misturando a esfera pessoal com a esfera profissional, e no qual a performance dos trabalhadores é escrutinada ao pormenor e registada num ranking anual cuja pontuação poderá significar o despedimento, é compreensível que a Amazon tenha um turnover de 10%. Isto significa que, todos os anos, um em cada dez amazonianos (nome que, na imprensa norte-americana, serve para descrever algo que diga respeito à Amazon) resolve abandonar a empresa.

A empresa liderada pelo fundador e atual CEO, Jeff Bezos, reconheceu que, por vezes, despediu trabalhadores com alguma facilidade, o que impediu uma análise mais cuidada aos motivos de um despedimento que não a performance de um trabalhador. Por isso, em janeiro de 2017, a Amazon resolveu implementar um programa destinado aos trabalhadores em risco de serem despedidos, que se chama Pivot.

Num email enviado pela Amazon à “Business Insider“, a empresa explica que “o Pivot destina-se àqueles empregados que têm demonstrado consistentemente uma má performance, apesar de formação e apoio”. O Pivot foi estabelecido para trazer mais transparência e orientação aos funcionários da Amazon.

O programa assegura três possibilidades ao trabalhador: (1) melhorar a sua performance tendo em conta um plano estabelecido pelas chefias, (2) demitir-se voluntariamente com direito a uma indemnização, ou (3) contestar a decisão do chefe direto em o ter colocado no programa, numa espécie de juízo judicial via teleconferência.

Segundo um artigo da “Bloomberg”, o programa tem causado ressentimento entre os amazonianos. Muito se deve à terceira opção do Pivot. Dezoito meses após a implementação deste programa, sabe-se que apenas 30% dos trabalhadores que contestam as chefias diretas saem vencedores. A audiência não está isenta de problemas, de acordo com a informação veiculada pela agência noticiosa.

A contestação do trabalhador à decisão da chefia em colocar um trabalhador no Pivot é feita com o apoio de um career ambassador, tendo por base um documento escrito no qual constam os argumentos que sustentam a má performance. O trabalhador sabe que a audiência será realizada via teleconferência e que será julgada por ‘juízes’ previamente selecionados pela Amazon. No entanto, o trabalhador pode escolher ser julgado por um manager ou por três pessoas que não ocupem cargos de chefia.

Após contestar, o trabalhador desliga o telefone e fica sem acesso à exposição do seu chefe. Segue-se a espera pela decisão final que será feita por telefone. Em caso de perda, o trabalhador pode voltar a escolher entre ser despedido com uma indemnização ou aceitar melhorar a sua performance, muitas vezes, tendo de cumprir metas difíceis de alcançar, conforme assinala a “Bloomberg”. Em caso de vitória terá de voltar a trabalhar sob as ordens do chefe que o inscreveu no Pivot, com todo o constrangimento associado, ou pedir transferência para outra equipa ou departamento.