Trabalha numa das 10 empresas mais felizes de Portugal?

O ambiente interno, o reconhecimento e a confiança e desenvolvimento pessoal representam mais de 50% da felicidade nas organizações, segundo o projeto Happiness Works (promovido pela Lukapp em parceria com a Universidade Atlântica e com a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas), enquanto os aspetos relacionados com a remuneração representam apenas 10% do conjunto.

Ao todo, foram mais de 100 as empresas que se candidataram a este galardão que premeia o ambiente de felicidade nas organizações, através de um inquérito respondido por perto de quatro mil colaboradores.

À semelhança dos últimos dois anos, em 2018 o estudo colocou o índice de felicidade profissional nas empresas auscultadas em 3,8, numa escala que vai até 5, e depois de em 2014 ter tocado o valor mínimo (3,4) na série que se iniciou em 2012, primeiro ano da iniciativa.