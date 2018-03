Toys “R” Us: nascimento e crise da gigante mundial de brinquedos

A Toys “R” Us nasce em 1948, em Washington, quando Charles Lazarus, com apenas 25 anos de idade, decide fazer de um sonho de infância uma realidade: transformar o pequeno estabelecimento de bicicletas do seu pai numa loja de mobiliário de bebé com o nome Children’s Bargain Town.

Ao fim de alguns meses, a procura dos clientes aumentou e o fundador decidiu começar a vender brinquedos para crianças mais velhas – de livros a triciclos. O negócio cresceu. Com a abertura da sua segunda loja, Charles batizou a empresa com o nome oficial de Toys “R” Us. Começa assim um modelo de negócio dedicado totalmente às crianças, na época do ‘baby boom’ vivida pelos Estados Unidos, após a II Guerra Mundial.

Nos anos 80, a empresa inicia a sua expansão internacional com a abertura de lojas em Singapura e no Canadá. Os anos 90 ficaram marcados pela abertura da Babies “R” Us, a principal cadeia do mundo especializada em bebés e dedicada exclusivamente a produtos de puericultura, com mais de 214 estabelecimentos nos Estados Unidos e 16 no Japão.