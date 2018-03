Toys “R” Us declara insolvência em Portugal

A Toys R Us avançou com um pedido de insolvência da Toys R Us Iberia Real Estate, uma das sociedades detidas pela Toys R Us Iberia, que detém várias lojas em Portugal e Espanha. A empresa garante que já se iniciaram os processos necessários para procurar potenciais investidores, para viabilizar o negócio na Península Ibérica.

A Toys R Us Iberia Real Estate, que detém 26 imóveis do grupo em Portugal e Espanha, solicitou uma assembleia de credores no tribunal de Comércio de Madrid. Em comunicado, a empresa explica que esse pedido de insolvência vai permitir “avançar com a gestão para a eventual aquisição do Grupo em Espanha e Portugal” e assegura que o processo já foi iniciado.

A decisão da cadeia de brinquedos tem como objetivo proteger os seus ativos imobiliários dos credores, tendo em conta que este ativos foram dados como garantia para o financiamento dado por alguns fundos internacionais.

“As restantes empresas do Grupo Toys”R”Us Iberia mantêm as suas atividades com normalidade e iniciaram os procedimentos necessários para atrair as partes interessadas na aquisição do grupo em Espanha e Portugal”, lê-se no comunicado da empresa.

O anúncio surge depois de na semana passada, a cadeia de brinquedos ter aberto falência nos Estados Unidos. Antes disso, o Reino Unido já tinha anunciado também insolvência, deixando mais de três mil pessoas no desemprego. Em Portugal, existem no momento onze lojas. Ao todo, as 53 lojas espalhadas pela Península Ibérica contam com mais de 1.600 trabalhadores.