Torneio Internacional Cristiano Ronaldo reuniu 31 clubes e quase 1000 atletas na Madeira

Está finalizado o primeiro Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus Futebol. Durante os últimos dias o evento reuniu 31 clubes, 76 equipas, e quase mil atletas na Madeira, de países como Espanha, Alemanha e Croácia.

O Torneio Internacional Cristiano Ronaldo atraiu equipas de locais como os Açores e o Continente bem como de Espanha, Alemanha, África do Sul, Eslovénia e Croácia. Ao longo dos últimos dias passaram pelo evento 31 clubes, 76 equipas, e quase mil atletas na Madeira.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve na cerimónia de encerramento onde destacou “o evidente sucesso” desta edição do torneio e que o evento “tem tudo” para assumir-se como uma das referências no desporto de formação da Região.