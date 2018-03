Torneio de Voleibol Cidade do Funchal mobiliza 380 pessoas

Foi apresentado esta sexta-feira o Torneio de Voleibol Cidade do Funchal. A expectativa é que este evento, que se realiza entre 3 e 7 de abril, mobilize uma comitiva de sensivelmente 400 pessoas.

Neste Torneio de Voleibol Cidade do Funchal vão estar presentes o Angra Volei Clube (Açores), Colégio Pedro Arope (Lisboa), Clube Gafães (Santo Tirso), Associação Desportiva Colégio das Caldinhas (Torres Vedras), São Gonçalo Voleibol (Torres Vedras), Colégio São João de Brito (Lisboa), e ainda sete clubes da Madeira.

O presidente da Associação da Madeira de Voleibol, Edgar Barreto, diz ainda que o torneio terá 35 equipas e deve mobilizar cerca de 380 pessoas.

Edgar Barreto acrescentou ainda que a associação tem a expetativa de que este torneio se afirme no panorama nacional. O dirigente lamentou o facto dos preços das viagens terem trazido menos equipas do Continente a este evento apesar das melhorias que existiram a nível da organização.

O torneio é organizado pelo Clube de Escola da Levada. Na apresentação que decorreu na Câmara Municipal do Funchal estiveram ainda presentes Armando Barreiro, presidente do Conselho Executivo da Escola Ângelo Augusto da Silva, David Gomes, Diretor Regional de Juventude e Desporto, e João Pedro Vieira, Vereador na Câmara Municipal do Funchal.