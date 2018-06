Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Inflação europeia na mira do banco central

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), passou por duas provas de fogo nas últimas semanas: anunciou a redução dos estímulos monetários na zona euro e esteve em Portugal para o Fórum BCE, onde o tema foi incontornável. A instituição justificou o fim do programa de compra de ativos, em dezembro, com a recuperação económica e confiança de que a inflação irá aproximar-se da meta (próxima, mas abaixo de 2%).

Esta sexta-feira, a divulgação da estimativa de inflação na zona euro em junho irá ajudar a perceber quão longe está Draghi do objetivo, um dia depois de o BCE publicar o Boletim Económico em que irá atualizar as projeções económicas para a zona euro. Em termos de discursos, o novo vice-presidente Luis de Guindos vai estar no Bond Market Contact Group (BMCG) e o membro do Conselho de Governadores Benoît Cœuré participa na conferência Central Bank Payments em Singapura, ambos na terça-feira.

Reforço do clima empresarial e de negócios

Ao longo da semana há outros dados económicos de destaque, em especial o Indicador de Sentimento Económico e Indicador de Clima nos Negócios preliminares na zona euro e UE relativos a junho, publicados pelo Eurostat quinta-feira.

Em Portugal, o foco está nas conclusões Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores em junho, que será divulgado pelo INE na quinta-feira. No dia anterior, são conhecidos o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação relativo a maio e dados dados dos empréstimos a particulares e sociedades não financeiras em maio.

Migração marca cimeira de líderes europeus

O debate sobre a migração é o tema principal na agenda oficial do encontro de líderes da União Europeia (UE), que vai acontecer entre 28 e 29 de junho. A situação deverá relegar para segundo plano as reformas da zona euro. Ainda assim, os líderes europeus poderão discutir outros temas como o fundo de resgate do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o orçamento comum da zona do euro e o projeto da união bancária. A nível nacional, Itália e Reino Unido estão em foco. A cimeira irá marcar a primeira exibição europeia do novo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte. Já no Reino Unido, celebra-se, no fim de semana, o segundo aniversário desde o referendo do Brexit, sendo que a primeira-ministra Theresa May continua a negociação de acordos aduaneiros pós-Brexit.

Marcelo nos EUA em tempos de guerra comercial

Os Estados Unidos continuam em destaque, com as ameaças de guerra comercial a tornarem-se realidade. Na sexta-feira passada, os EUA impuseram tarifas aduaneiras à importação de aço e alumino europeus, a que a Comissão Europeia respondeu com taxas, entre 10% e 50%, à importação de produtos provenientes dos EUA, no valor de 2,8 mil milhões de euros.

As relações entre EUA e China também continuam tensas, o que tem penalizado os mercados financeiros. É neste cenário que Marcelo Rebelo de Sousa realiza uma visita oficial de dois dias (terça e quarta-feira), que inclui um encontro com Donald Trump. Os EUA ganham especial destaque na quinta-feira com a divulgação de dados finais do crescimento económico no primeiro trimestre do ano.