Tony Carreira, Diogo Piçarra e Eça de Queirós entram num bar

Se Tony, Piçarra e Eça entrassem num bar, o tema de conversa seria plágio. Os dois primeiros casos são recentes e conhecidos. Mas também Eça – até Eça! – foi acusado de plágio. Machado de Assis, na sua crítica a “O Primo Basílio”, escreveu com todas as letras que “O Crime do Padre Amaro” é uma imitação de “La Faute de l’Abbé Mouret”, de Émile Zola (dizem as más línguas que a acusação foi motivada pela inveja que sentia do sucesso de Eça no Brasil, mas isso agora não interessa).

Se aos três juntarmos Pharrell Williams (um dos compositores de “Blurred Lines”), Fareed Zakaria (jornalista da CNN), Pál Schmitt (ex-presidente da Hungria) e Anitta (essa, a do “Vai Malandra”), temos uma pândega de copistas, alegados ou comprovados. Justa ou injustamente, todos foram condenados no tribunal das redes sociais (menos Eça, que não tinha Facebook) – um tribunal em que dúvida e certeza, suspeita e condenação são uma e a mesma coisa.

Estes sumaríssimos das redes sociais acarretam sanções graves: o opróbrio, as demissões, as desistências de concursos. Mas se há casos em que depois do plágio mais nada, nem sol nem madrugada, há outros em que pouco ou nada muda. A minha mulher – devota incondicional de Tony, com quem partilha as origens beirãs – não vê quaisquer semelhanças entre “depois de ti mais nada” e “después de ti no hay nada”. Já Tony acredita que Diogo Piçarra não plagiou o tal cântico evangélico, por achar que ele “é muito bom rapaz mesmo”. O problema é que ser-se beirão e ser-se muito bom rapaz mesmo não são causas de justificação do plágio.