Tomi Lahren: A jovem republicana mais popular do que Trump

No centro de convenções de Pasadena, em Los Angeles, o painel mais concorrido pelos dez mil participantes da Politicon (encontro político não partidário) juntou a apresentadora Chelsea Handler e a republicana Tomi Lahren. Estávamos em julho de 2017 e a administração Trump encontrava-se no início. Neste painel, o momento mais sarcástico do dia aconteceu quando Chelsea perguntou a Tomi qual era o seu seguro de saúde. “Como tenho 24 anos, ainda estou coberta pelo seguro dos meus pais”, respondeu.

A audiência reagiu com um violento coro de apupos. A conversa azedou ainda mais quando Tomi apoiou a decisão de banir transexuais do exército norte-americano, medida que afetaria até 15 mil militares já em funções. “O exército não é um lugar para experiências sociais. Só não quero ter de pagar por isso”, disse. Tomi, que foi despedida do site TheBlaze após ter dito que era pró-escolha no aborto, fartou-se de dizer que a sua lealdade não está com Trump, mas com a América. No entanto, de acordo com o jornal “The New York Times”, Lahren terá contribuído não oficialmente para a campanha presidencial de Trump como especialista em social media.

Os vídeos da jovem geram frequentemente mais utilizações do que os colocados, por exemplo, na página oficial do presidente norte-americano. Talvez o de maior sucesso tenha sido o comentário em que ataca o jogador de futebol americano Colin Kaepernick.