Tomás Correia: IPSS vão pagar 45 milhões por 2% da Caixa Económica

O presidente da Associação Mutualista acaba de dizer na RTP3, em entrevista, que nos “próximos dias” as instituições da economia social só vão ficar com 2% do capital do banco Caixa Económica Montepio Geral e por isso vão pagar 45 a 48 milhões de euros.

O Jornal Económico tinha referido em primeira-mão que o investimento das misericórdias iria ser abaixo dos 50 milhões de euros. O Jornal I avança hoje que só a Santa Casa vai investir 20 milhões de euros.

O presidente da Mutualista confirmou ainda que Carlos Tavares vai acumular os dois cargos de Chairman e CEO do banco por seis meses.