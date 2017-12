“Todas as minhas remunerações sempre constaram das minhas declarações de rendimento”, esclarece Miguel Frasquilho

O atual ‘chairman’ da Tap Air Portugal, Miguel Frasquilho, já reagiu à notícia do Expresso que dava conta de um alegado favorecimento de seus familiares no chamado saco azul do Grupo Espírito Santo (GES) em 54 mil euros. Em comunicado esclarece que todas as suas remunerações, ou as dos seus familiares diretos, sempre constaram das suas declarações de rendimento anuais e que as apresentou perante o fisco.

“Nunca dei a qualquer entidade patronal minha nenhuma indicação para reportar valores diferentes daqueles que efetivamente me eram devidos (entre os quais, os que foram feitos aos meus familiares)”, afirma Frasquilho.

Frasquilho diz no comunicado que “desconhecia totalmente” a existência da empresa ‘Espírito Santo Entreprises’, até ter ouvido falar dela na Comissão Parlamentar de Inquérito do BES acrescentando que “desconhece totalmente” a razão por que a origem dos fundos foi esta.