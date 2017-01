“Toda a vida tem dignidade”, 14 mil assinam petição contra a eutanásia

“Toda a vida tem dignidade” é o titulo da petição subscrita por 14 mil pessoas e que pretende por fim às discussões sobre a eutanásia, propondo a rejeição da legalização da morte medicamente assistida em Portugal.

Esta petição, entregue hoje no Parlamento, sustenta que “a eutanásia é sempre um homicídio apoiado pelo Estado” e que “a este não cabe criar o direito de alguém ser morto por outrem”.

Gentil Martins, ex-Bastonário da Ordem dos Médicos, Filipe Anacoreta Correia, deputado do CDS, Sofia Galvão, vice-presidente do PSD, Bagão Félix, antigo ministro e deputado do CDS, Manuela Ferreira Leite, antiga presidente do PSD e o selecionador nacional Fernando Santos são alguns dos signatários da petição pró-vida.