Títulos do Benfica perdem 2,14% no dia em que o responsável jurídico foi detido

O valor dos títulos da Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD cotados na Euronext Lisboa caiu 2,14% esta terça-feira, para 1,37 euros, no dia em que a Polícia Judiciária (PJ) deteve o responsável pelo departamento jurídico do Sport Lisboa e Benfica, por suspeitas de corrupção.

Paulo Gonçalves foi detido no âmbito “Operação e-Toupeira”, que tem por base suspeitas “dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal”, segundo informou a PJ, em comunicado.

A “Operação e-Toupeira” foi feita através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e no âmbito de um inquérito que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Envolveu cerca de 50 elementos da PJ, um juiz de instrução criminal e dois magistrados do Ministério Público. Foram realizadas 30 buscas nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa, “que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios”, refere a PJ.