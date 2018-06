Tiago Oliveira: “O país continua muito vulnerável aos fogos, as pessoas continuam muito expostas”

O presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada dos Fogos Rurais considera que, praticamente um ano depois dos incêndios de junho, Portugal continua “muito vulnerável aos fogos” e “as pessoas continuam muito expostas”.

Em entrevista ao “Diário de Notícias”, Tiago Oliveira afirma que já existem 79 equipas de intervenção permanente nos bombeiros e um número [808200520] em que a Guarda Nacional Republicana e o Instituto de Conservação da Natureza ajudam os cidadãos a informar-se sobre as queimadas.

Segundo o mesmo porta-voz, a gestão de combustíveis pelos privados foi um princípio, mas as faixas em redor das casas não têm a consequência que gostariam no momento de travar um incêndio: “Vai haver projeções e vai haver aldeias em risco e as pessoas não podem andar nas estradas a ver os incêndios. Esse comportamento tem de mudar”, alerta.

“Tem de haver um sistema de avisos e de alertas de comunicação de risco ajustado em que as pessoas todas, as que nos visitam e que aqui vivem, saibam o que fazer quando são confrontados com um alerta de um incêndio. Fogem? Ficam em casa? Vão para o refúgio? Escapam à solta? São evacuadas? São evacuadas com tempo ou à pressa?”, refere o presidente desta entidade sobre a vulnerabilidade da população.

Questionado pelo diário sobre o que é que vai acontecer com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Tiago Oliveira adianta que se vai profissionalizar a definir competências, procedimentos e de funções e irá iniciar um processo de recrutamento. “Nós em 700 candidatos vamos preencher 30 lugares”, diz.

Cinco concelhos do distrito de Faro e um do distrito de Beja estão este sábado em risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo o IPMA, estão em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Portimão, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro, e Almodôvar, no concelho de Beja.

Com Lusa