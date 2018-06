Thyssenkrupp e Tata Steel assinam maior fusão no setor do aço dos últimos 12 anos

O conglomerado alemão Thyssenkrupp e a multinacional indiana Tata Steel fecharam esta sexta-feira a maior fusão no setor do aço desde 2006. A nova Thyssenkrupp Tata Steel vai ser a segunda maior produtora de aço na Europa, empregando cerca de 48.000 trabalhadores e com um volume de vendas estimado em 15 mil milhões de euros.

O acordo foi alcançado depois de um ano de negociações entre as duas multinacionais e surge numa altura em que a Mittal adquiriu a Arcelor, tornando-se a maior produtora de aço do mundo. Isto depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a imposição de taxas aduaneiras de 25% na importação de aço e alumínio da União Europeia (UE).

Em comunicado, a Thyssenkrupp indica que “a joint venture com a Tata Steel é um importante marco para a transformação da empresa num grupo industrial e de serviços e levará a uma melhoria significativa dos valores financeiros”.