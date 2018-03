No filme dos irmãos Marx “Duck Soup”, de 1933, ouvimos repetidamente “of course, you know, this means war”. Groucho repete-o no “A Night At The Opera”, de 1935. Bugs Bunny volta a dizê-lo no “Porky’s Hare Hunt” de 1938. Entrámos portanto na fase do entretenimento nas relações comerciais entre os EUA e a maior parte do mundo, esperemos que na do cartoon e não na do drama.

Vem isto a propósito da decisão do presidente americano de aumentar as tarifas sobre as importações de vários países, China e União Europeia incluídos, para pretensamente defender empregos e punir práticas comerciais desleais. À China, em particular, acusa de décadas de roubo de propriedade intelectual. Assim, depois de na semana passada ter anunciado quinta-feira tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio chineses, tweetou no dia seguinte o presidente “trade wars are good, and easy to win” e ultima uma lista de produtos-alvo, que representam 60 mil milhões de dólares de importações da China.

Há agora 30 dias para consultas, prazo para se encontrar uma solução. Os chineses, do seu lado, ameaçaram retaliar, para já sobre 3 a 6 mil milhões de importações dos EUA. A grande questão é que perdas vai isto trazer para a economia mundial. No imediato, Liu He e Mnuchin perderam um fim de semana a tentar evitar a guerra comercial e os chineses parecem disponíveis para negociar.