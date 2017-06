Eleições Reino Unido: Theresa May vai tentar formar governo

A primeira-ministra Theresa May não abandona o cargo. A Conservadora vai pedir autorização à Rainha Isabel II para formar governo esta sexta-feira às 12h30, numa reunião do Palácio de Buckingham, segundo noticia a agência Press Association. No entanto, May terá de o fazer com o apoio de outro partido, que poderá ser o DUP – Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte.

Apesar de os Conservadores terem vencido as eleições, esta foi uma derrota para May. O partido no governo conseguiu apenas 317 dos 650 lugares em eleição no Parlamento, segundo as últimas projeções. Os trabalhistas de Jeremy Corbyn ficarão com 261 assentos parlamentares, o SNP de Nicola Sturgeon ficou com 35 lugares e os Lib-Dem liderados por Tim Farron conquistaram outros 12.

O grande problema é que os Conservadores perderam lugares e a maioria no Parlamento, uma situação que cria um hung parliament ou Parlamento suspenso. São necessários 326 deputados para formar governo no Reino Unido, pelo que Theresa May terá de apresentar uma solução governativa que implique uma coligação.