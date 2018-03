Theresa May: “Stephen Hawking foi uma mente brilhante e extraordinária”

A primeira-ministra britânica, Theresa May, escreveu as suas primeiras palavras de tributo a Stephen Hawking na rede social Twitter, recordando a sua “mente brilhante e extraordinária”, “coragem, humor e determinação”.

“O professor Stephen Hawking era uma mente brilhante e extraordinária – um dos grandes cientistas da sua geração. A sua coragem, humor e determinação para tirar o máximo proveito da vida foi uma inspiração. O seu legado não será esquecido”, lembrou a governante.

Professor Stephen Hawking was a brilliant and extraordinary mind – one of the great scientists of his generation. His courage, humour and determination to get the most from life was an inspiration. His legacy will not be forgotten.

