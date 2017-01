Theresa May quer aproximação comercial à China

A primeira-ministra britânica, Theresa May, continua a estratégia de tornar a economia do Reino Unido “mais global”, anunciada no discurso da semana anterior onde explicou a rota definida para abandonar a União Europeia. Após a visita a Washington, agendada para esta semana, o governo britânico já tem o próximo destino escolhido: a segunda maior economia do mundo, a China.

Theresa May colocou uma visita oficial à China na agenda “relativamente em breve”, com o objetivo de reforçar os acordos comerciais do Reino Unido, disseram autoridades britânicas e chinesas, avança o Financial Times.

“Certamente que vou fazer uma visita à China e estamos à procura do momento oportuno. Estamos obviamente a olhar para a nossa relação comercial com a China”, disse Theresa May ao Financial Times numa entrevista a semana passada.