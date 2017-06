Theresa May ganha eleições no Reino Unido, mas sem maioria absoluta

As primeiras projeções – divulgadas ao mesmo tempo que as urnas fecharam no Reino Unido – indicam que a primeira-ministra britânica, Theresa May, deverá ter vencido as eleições, com 314 lugares num parlamento com 650 deputados, não chegando à maioria absoluta.

O Partido Conservador tinha até agora 331 deputados.

Os Trabalhistas terão atingido 266 lugares, contra os 230 que tinha até hoje.