Theresa May decapitada na capa do jornal Charlie Hebdo

Na capa da última edição do jornal satírico francês Charlie Hebdo, publicada esta quinta-feira, está uma representação de Theresa May decapitada, sob o título “Multiculturalismo à inglesa”.

A imagem mostra a primeira-ministra a segurar a própria cabeça debaixo do braço, com um balão de fala que diz “demais é demais”.

A mesma edição inclui, também, uma segunda ilustração de várias pessoas a fugir do Daesh, junto ao Big Ben com a descrição “Dicas de emagrecimento do DAESH – corram rápido”.

Este último desenho retrata os ataques terroristas que o Reino Unido tem sofrido nos últimos tempos, onde foram totalizadas 30 mortes em Inglaterra, 22 em Manchester e oito em Londres.

As ilustrações geraram muitas críticas e indignação por parte dos internautas. “Lembro-me de apoiar o Charlie Hebdo depois do seu ataque só para ser gozado por eles depois do nosso”, escreveu um londrino nas redes sociais.

I remember supporting @Charlie_Hebdo_ during their attacks, only to be mocked by them for ours. #LondonBridge pic.twitter.com/f91RiJFxV5 — LIAM (@LiamC0nnell) June 8, 2017

Recorde-se que há pouco mais de dois anos, o jornal francês sofreu um ataque terrorista, onde foram contabilizadas 12 mortes. Na origem do atentado, está a publicação de uma ilustração do profeta Maomé, ato proibido na religião islâmica.