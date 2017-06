Theresa May cria nova polémica em torno das questões de segurança

Já ninguém parece lembrar-se que a primeira-ministra britânica Theresa May convocou eleições gerais antecipadas por causa do Brexit, na tentativa de seguir uma receita que perspetivava um possível alargamento da maioria absoluta com que contava. No meio da campanha eleitoral sucederam dois atentados em Londres e a oposição trabalhista nunca mais deixou que o Brexit se mantivesse como o racional da escolha dos britânicos.

A agenda passou a ser liderada pelos ataques terroristas e pelo debate em torno da capacidade de o país responder a esses ataques – e isso parece constituir, se não o fim da liderança conservadora do governo, pelo menos o fim da maioria absoluta com que o partido conta até ao final do dia de hoje.

O líder dos Trabalhistas, Jeremy Corbyn, não quis deixar de apontar as incongruências do discurso da primeira-ministra, que insistia na qualidade da defesa do país por parte das forças policiais, mas aceitara – quando era ministra do Interior, antes de substituir o ex-primeiro-ministro David Cameron – um corte no orçamento dessas forças e dispensa de cerca de 20 agentes da autoridade.