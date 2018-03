Theresa May: “com boa vontade” é possível compromisso pós-Brexit

“Creio que o que isto demonstra é que, com boa vontade de ambas as partes, e trabalhando duro, podemos chegar a um acordo de futuro que seja do interesse do Reino Unido, do interesse da União Europeia e bom para todo o Reino Unido”, disse a chefe do executivo conservador britânico.

O chefe das negociações da UE para o dossier “Brexit”, Michel Barnier, informou hoje que Bruxelas e Londres alcançaram um acordo sobre “grande parte” do acordo para a saída do Reino Unido, incluindo um período de transição até dezembro de 2020, a começar quando o Reino Unido saia da UE, a 29 de março de 2019.

A resposta de hoje da primeira-ministra britânica surge após meses de críticas por parte dos partidos da oposição no Reino Unido quanto à evolução das negociações para o Brexit.