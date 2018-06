The Place abre Festa do Cinema Italiano

The Place é o filme escolhido para dar início à Festa do Cinema Italiano esta quinta-feira, no Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir das 21h00.

O filme tem argumento de Paolo Genovese e Isabella Aguilar, tendo por base o original de Christopher Kubasik, e explora o “lado oculto da alma humana, os seus segredos mas também os seus inesperados recursos”.

Paolo Genovese é também o realizador de The Place tendo também dirigido trabalhos como ‘Amigos Amigos, Telemóveis à Parte’ e “Sei mai stata sulla luna?”