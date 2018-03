The Lisbon MBA com novos horários

O programa Executive entrou em 2018 com um novo modelo que conta agora com a parceria com o MIT. Associado a esta alteração o programa Executive MBA contará com um horário entre as 09h30 e as 17h15.

The Lisbon MBA, resulta de uma joint-venture entre a Católica-Lisbon e a Nova SBE. O consórcio de que é diretora executiva Anabela Possidónio, oferece dois programas. Executive MBA e International Full Time MBA. Nome do programa: Executive MBA Continuar a ler Duração: 21 meses Horário: Sextas e Sábados (ocasionalmente às Quintas) das 09:30 – 17:15 a cada três semanas + 3 semanas intensivas (1 semana de imersão no MIT) Parte prática: Leadership Stream, Business Project e Business Simulation Experiência internacional: Parceria com o MIT Sloan School of Management; Programa de Exchange com Universidades estrangeiras Preço: 30.000€ Data inscrições: até 30 de junho (1ªs inscrições); 01 de julho a 05 de setembro (2ªs inscrições). E-mail: admissions@thelisbonmba.com Nome do programa: International Full Time MBA Duração: 1 ano Horário: 2ª a 6ª feira todo o dia Parte prática: Friday Forum; Action Learning Experiência internacional: Parceria com o MIT Sloan School of Management, Período 2 meses Action Learning. Preço: 38.000€ Data inscrições: até 30 de setembro (1ªs inscrições); 01 de outubro a 12 de novembro (2ªs inscrições) Informações site: www.thelisbonmba.com E-mail: admissions@thelisbonmba.com