The Fladgate Partnership consegue 58 milhões do BPI para requalificar armazéns

O Grupo The Fladgate Partnership e o banco BPI celebraram recentemente acordos de financiamento para o projeto de recuperação dos antigos armazéns de Vinho do Porto, que dará origem à criação do complexo “World of Wine” (WoW), um parque de experiências culturais e de lazer com forte vocação na educação vínica, situado no centro histórico de Vila Nova de Gaia, com abertura prevista para 2020.

O complexo integrará cinco museus temáticos – sobre os vinhos portugueses, a evolução dos copos de bebida, cortiça, a história da cidade do Porto e da região norte, e ainda sobre a indústria da moda e do design –, além de uma escola de vinhos, 12 espaços de restauração, um espaço para eventos e exposições temporárias, um conjunto de pequenas lojas de artesanato tradicional da região e estacionamento subterrâneo.

O investimento global para o conjunto dos diversos projetos do WoW, segundo detalha o Grupo em comunicado, ascende a mais de 100 milhões de euros, criará cerca de 320 postos de trabalho e as estimativas apontam para uma afluência na ordem de 1 milhão de visitas por ano quando atingir a velocidade de cruzeiro.