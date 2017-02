The Economist sobre Trump: “um revoltado na Casa Branca”

Donald Trump está no poder há apenas 12 dias e já é causa das mais variadas polémicas no mundo da política.

Este mês, a prestigiada revista The Economist decidiu retratar o presidente dos Estados Unidos como um “revoltado” que atira “cocktails molotov de políticas e ordens executivas à fundação dos Estados Unidos. Ele ainda não parou”, pode ler-se.

“Na política, o caos normalmente leva ao fracasso. Com o Sr. Trump, o caos parece ser parte do plano. Promessas que pareciam hipérbole na campanha agora representam uma revolta mortal e séria, que tem como objetivo sacudir Washington e o mundo”, afirma a revista.

O artigo que dá nome e imagem à capa desta semana compara as principais medidas do magnata republicano, que são também as mais polémicas. O abandono do acordo comercial Transpacífico (TTP), a construção do muro na fronteira com o México, a exigência de uma renegociação do tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA em inglês), a reforma da imigração, a defesa da tortura e os ataques à imprensa são algumas das estratégias pouco populares que entraram em vigor após Trump ter chegado à Casa Branca.

As críticas ao ato executivo que proíbe a entrada de cidadãos muçulmanos de sete países do médio oriente também não passaram despercebidas. “Até os seus colegas do partido lamentaram a decisão”, vinca a The Economist.

“Numa América dividida, onde o outro lado não está apenas errado, mas maligno, o conflito é um ativo político”, acrescenta o artigo, como forma de tentar explicar os métodos de Trump. “A política de conflito é aproveitada para uma visão de mundo que rejeita décadas de política externa americana”.

A revista alerta para os riscos ao nível global. “Sem o apoio e a participação ativa dos americanos, o mecanismo de cooperação global poderia fracassar. A Organização Mundial do Comércio não seria digna desse nome. A ONU cairia em desuso. Inúmeros tratados seriam enfraquecidos.”

E o que fazer? “A primeira tarefa é limitar os danos”, sugere a revista. Para além disso, Donald Trump também precisa de ser persuadido: as alianças são a maior fonte de poder dos Estados Unidos. E se este conselho feito pelo The Economist for ignorado? Nesse caso os aliados americanos devem planear um mundo sem liderança americana.

“O mundo deve esperar esse resultado. Mas deve preparar-se para este problema”.