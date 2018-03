Têxteis nacionais regressam ao mercado nipónico

Entre os dias 27 a 29 de Março, o Bellesalle Shibuya Garden, em Tokyo, Japão, vai receber mais uma edição da Jitac European Textile Fair. A presença das empresas portuguesas neste mercado é já habitual – Acatel, Albano Morgado, Bordados Oliveira, Burel Factory, Fitecom S.A., Lemar e Texser/Têxtil Serzedelo – são a comitiva que integram o grupo para esta edição.

A Lemar, presença assídua na feira desde 2012, irá apresentar tecidos lisos, estruturados, riscas, squares, estampados para outerwear, mas também tecidos técnicos para sacos, mochilas e tecidos em Polyester e Polyamida reciclados. Segundo Manuela Araújo, CEO da empresa, citado por comunicado oficial, “é um mercado que vamos conquistando feira após feira, muito desafiante, por isso queremos continuar a consolidar os contactos já existentes, conhecer novos clientes e se possível aumentar o volume de negócios”.

Para a Têxtil Serzedelo, presente há 4 anos no mercado, um dos principais objetivos é consolidar da marca Texser no mercado na Terra do Sol Nascente. “Vamos apresentar tecidos com diversas contexturas utilizando fios Estampados, Délavés, Mesclas, entre outros, abrangendo um leque de opções Casual e Sport não deixando de lado o nosso serviço de soluções à medida que é a grande diferença comparativamente com outras empresas presentes”, afirmou José António Ferreira na qualidade de gestor de mercado externo. E acrescenta “o mercado Japonês é um mercado muito singular e com grande potencialidade em determinados artigos e em que Portugal é muito competitivo”.