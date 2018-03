Tesouro vai leiloar 1.500 milhões em dívida de curto prazo na quarta-feira

Portugal vai regressar ao mercado de dívida de curto prazo na próxima quarta-feira, pela terceira vez este ano e a última deste trimestre. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP vai realizar dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e 12 meses.

As emissões de BT com maturidades em 21 de setembro de 2018 e 22 de março de 2019 vão acontecer por volta das 10h30 da próxima quarta-feira. O montante indicativo global situa-se entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros, segundo anunciou esta sexta-feira o IGCP.

No último leilão de dívida com as mesmas maturidades, que aconteceu a 17 de janeiro deste ano, Portugal conseguiu as taxas mais negativas de sempre.

Nas BT a seis meses, o IGCP colocou 500 milhões de euros, com uma taxa de -0,425% e uma procura 2,19 vezes acima da oferta. Já no caso da dívida a 12 meses, foram emitidos 1.250 milhões de euros, com uma yield de -0,398% e uma procura em 1,7 vezes superior à oferta.

As taxas pagas por Portugal têm recuado graças ao momento de reforço da confiança internacional no país criada pela subida do rating para grau de investimento por duas das três principais agências de notação financeira, pelo programa de compra de ativos do Banco Central Europeu (BCE) e pelo crescimento económico nacional e europeu.

Neste contexto, o IGCP tem aproveitado para emitir dívida a prazos mais longos, reembolsar dívida e recomprar títulos, uma estratégia vista como prudente pelos analistas.

[Notícia atualizada às 17h35]