Tesouro vai emitir até 1.250 milhões em dívida de curto prazo na próxima quarta-feira

O Tesouro vai voltar, na próxima semana, ao mercado de dívida para colocar títulos de curto prazo. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP anunciou que irá realizar dois leilões de Bilhetes de Tesouro a três e 11 meses.

Na colocação que irá acontecer às 10h30 da próxima quarta-feira, o IGCP pretende emitir entre mil e 1.250 milhões de euros em BT com maturidades a 21 de setembro de 2018 e a 17 de maio de 2019.

Segundo o calendário do Tesouro, este será o último leilão de títulos de curto prazo no primeiro semestre do ano. Na última colocação de dívida com as mesmas maturidades, a 18 de abril, Portugal pagou juros negativos, tendo sido a mais baixa de sempre na maturidade mais curta.