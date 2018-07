Tesouro pretende emitir até 4,5 mil milhões em dívida de curto prazo no terceiro trimestre

Portugal irá realizar três leilões duplos de dívida de curto prazo, cujo montante indicativo poderá chegar aos 4,5 mil milhões de euros, ao longo do terceiro trimestre do ano. As três emissões de Bilhetes do Tesouro irão ser acompanhadas de leilões de Obrigações do Tesouro, cujas datas serão conhecidas apenas três dias antes da data.

Para a emissão de BT, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP marcou três datas de leilões. A 18 de julho, irá colocar entre 1.500 e 1.750 milhões em dívida a seis e 12 meses, enquanto a 15 de agosto serão entre 750 e 1.000 milhões a três e 11 meses. O último leilão de 1.500 a 1.750 milhões de euros em BT, a seis e 12 meses irá acontecer a 19 de setembro.

“No próximo trimestre, o IGCP, E.P.E. prevê emissões de OT através de leilões, sendo esperadas colocações de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão”, refere o programa de financeiro para o terceiro trimestre, divulgado esta terça-feira.