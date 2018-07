Tesouro colocou 950 milhões de euros a taxas mais baixas que nas operações anteriores

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública colocou 950 milhões de euros num duplo leilão de Obrigações do Tesouro (OT) a 10 e 16 anos, a taxas mais baixas que nas emissões comparáveis anteriores.

O montante colocado aproxima-se do máximo previsto pela instituição liderada por Cristina Casalinho, que tinha anunciado “um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros”.

O IGCP colocou 650 milhões de euros, a 10 anos, a uma taxa de 1,727%, inferior em 0,192 pontos percentuais á verificada no último leilão com esta maturidade, a 16 de junho, quando emitiu 588 milhões de euros. No mercado secundário, a taxa dessa dívida benchmark portuguesa negociava, na sexta-feira, nos 1,80%.