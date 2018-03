Tesouro acentua estratégia de alongar prazos com leilão de dívida a 10 e 27 anos

Portugal regressa esta quarta-feira ao mercado de dívida pública, com um leilão duplo de Obrigações do Tesouro (OT) de longo e de muito longo prazos. As emissões incluem-se na estratégia do IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública de alongar os prazos de reembolsos e poderá beneficiar de uma nova redução nos juros.

“Desde setembro de 2017, o percurso da dívida portuguesa até agora foi de descida de taxas, assistindo-se a uma estabilização desde dezembro até agora”, explicou Filipe Silva, diretor da gestão de ativos do Banco Carregosa.

O montante indicativo global da emissão, que vai acontecer por volta das 10h30, é entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros. O leilão duplo é de OT com maturidade em 17 de outubro de 2028 e 15 de fevereiro de 2045.