Tesla já vale mais que a Ford

A Tesla, empresa californiana construtora de veículos elétricos, estabeleceu no primeiro trimestre deste ano, um recorde de vendas, com a entrega de 25 mil unidades dos seus modelos. Com este resultado, a empresa de Elos Nusk, que tem apenas 14 anos, está avaliada e, 44 mil milhões de euros, mais dois mil milhões que a centenária (113 anos) Ford, cujas vendas, ao contrário do que aconteceu com a Tesla, caíram 7% em março, o que fez as suas ações cair.

A marca da Oval Azul não foi além das 237 mil unidades no último mês, depois de em março de 2016 ter conseguido o seu melhor mês dos últimos 10 anos, com um total de 255 mil veículos vendidos.

Apesar do aumento das vendas, a Tesla não está na melhor saúde financeira, tendo mesmo registado perdas de 725 milhões de euros em 2016. Numa altura em que se prepara para iniciar as vendas do Model 3, este pode ser o prenúncio de que a Tesla encontrou o seu ritmo e pode conseguir transformar-se num construtor de escala, como a Ford. O objetivo é esse, uma vez que a Tesla quer atingir as 50 mil unidades vendidas na primeira metade deste ano, e 500 mil no final de 2018.