Tesla já não é apenas “Motors”

A Tesla Motors Inc alterou o nome para Tesla Inc, deixando cair o “Motors”, abrindo caminho à transformação de empresa de fabricante de carros elétricos para uma empresa com um leque diversificado de produtos energéticos, noticia a Reuters.

Elon Musk, o empreendedor que pretende tornar os carros elétricos mais acessíveis para o consumidor-médio, já tinha revelado em outubro a aplicação de azulejos de energia solar que eliminam a necessidade de painéis tradicionais e de uma bateria mais duradoura.

A Tesla adquiriu em novembro a SolarCity, numa troca de ações de 2 mil milhões de euros, sublinha a Reuters.