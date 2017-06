Tesla já integra a lista da ‘Fortune 500’

Elon Musk já pode acrescentar este feito à longa lista de realizações. O sul-africano é agora CEO de uma empresa que integra a prestigiada lista da ‘Fortune 500’.

A Tesla entrou pela primeira vez neste leque, estando no 383º lugar. A lista classifica as empresas por receita, sendo que a construtora do Model S registou receitas na ordem dos sete mil milhões de dólares (cerca de 6,24 mil milhões de dólares), em 2016.

Este ano as vendas já registaram um aumento de 73% face ao ano anterior, em parte devido à aquisição da empresa de painéis solares ‘SolarCity’. A venda de carros elétricos representou a maior fatia das receitas.

E espera-se que as vendas continuem a crescer. Musk disse aos accionistas da Tesla, na reunião anual da empresa que ocorreu na passada terça-feira, que a empresa está no caminho certo para iniciar a produção do Model 3.

Elon Musk é também CEO da SpaceX, Neuralink, The Boring Company e co-fundador do Paypal.

Na bolsa, a Tesla está a valorizar 1,93%, para 359,65 euros por ação, mais 6,80 euros do que a última ação vendida no fecho do mercado, no dia de ontem.

Em primeiro lugar na lista da ‘Fortune 500’ encontra-se a Walmart, com receitas na ordem dos 485 mil milhões de dólares. Segue-se a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, com 223 mil milhões de euros. Em terceiro lugar está a Apple (215 mil milhões de dólares).

O CEO da Tesla aproveitou o Twitter para mostrar o seu contentamento com a notícia. “E hum… não me quero gabar nem nada, mas acho que estou bastante bem para os 500”.