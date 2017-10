Tesla despediu entre 400 a 700 empregados só esta semana

A Tesla demitiu centenas de trabalhadores esta semana, na sequência de uma série de avaliações de desempenho, avançou o jornal local norte-americano San Jose Mercury News. A empresa liderada por Elon Musk tinha aumentado há pouco tempo a força de trabalho depois de comprar a fabricante de painéis solares SolarCity.

A empresa que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho demitiu entre 400 e 700 funcionários, incluindo engenheiros, gerentes e operários, de acordo com o diário da cidade californiana de San Jose, de acordo com a informação de ex-trabalhadores e empregados no ativo que pediram para não serem identificados.

Segundo a nota enviada pela Tesla através de email, os despedimentos fazem parte de uma revisão anual de trabalhadores. “Tal como acontece com qualquer empresa, especialmente uma com mais de 33 mil funcionários, as avaliações de desempenho ocasionalmente também resultam em saídas de funcionários”, explicou a Tesla, acrescentando que “continua a crescer” e a “contratar novos funcionários em todo o mundo” sem adiantar o número exato de pessoas afetadas.

Os despedimentos de centenas de trabalhadores acontecem pouco depois de a Tesla anunciar que tinha construído apenas 260 Model 3 durante o terceiro trimestre do ano, um número significativamente abaixo dos mais de 1500 prometidos até ao final de setembro.