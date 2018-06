Tesla: clientes do Modelo 3 desesperam de tanto esperar

A marca de automóveis Tesla continua a passar por dias difíceis, sempre, ou quase, com as mesmas causas: a dificuldade em cumprir com a procura do mercado. Desta vez é o site ‘Business Insider’ que noticia que alguns clientes, que já depositaram um adiantamento para a compra do Modelo 3, estão a ficar inquietos e a pedir a sua devolução.

Em 2016, quando a Tesla revelou pela primeira vez o Modelo 3, o CEO do grupo, Elon Musk, disse que as entregas do veículo, que nos Estados Unidos custam cerca de 35 mil dólares, começariam até o final de 2017.

Até agora, houve mais de 450 mil reservas do modelo, mas a Tesla entregou apenas 1.764 veículos em 2017 e, após o primeiro trimestre de 2018, entregou um total de 9.946 automóveis. Além disso, o próprio fabricante já disse que muitos detentores de reservas podem ter pela frente uma espera significativa.