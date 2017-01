Tesla: Carros poderão tornar-se obsoletos num curto período de tempo

O CEO Elon Musk anunciou que a Tesla vai atualizar os seus carros a cada ano ou ano e meio, um feito que condena a uma rápida obsolescência dos carros relativamente novos, uma vez que algumas destas melhorias não podem ser incorporadas nas versões anteriores.

A empresa provou estar na vanguarda da inovação e pretende continuar com a mesma filosofia. Segundo alertou Musk no Twitter, “nunca deixará de inovar e as pessoas que assim o esperam, estão a comprar o carro errado”.

@dtweiseth Tesla will never stop innovating. People are buying the wrong car if they expect this. There will be major revs every 12 to 18 months.

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2017