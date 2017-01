Terrorista em fuga atira Turquia para uma “caça ao homem”

O atacante ainda não foi detido e as autoridades turcas montaram um forte dispositivo para encontrar o homem suspeito. Milhares de polícias estão a patrulhar as ruas.

O ministro do Interior turco, Süleyman Soylu, disse aos jornalistas que “a caça ao homem para encontrar o terrorista está em curso. A polícia lançou operações. Esperamos que o atacante seja capturado em breve”.

O Presidente turco, Tayyip Erdogan, deixou também claro que o ataque terá consequências: “Como uma nação, vamos lutar até o fim contra não apenas os ataques armados de grupos terroristas, às forças por detrás deles, e também contra os seus ataques económicos, políticos e sociais”, afirmou, numa declaração por escrito.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas a Turquia tem sido um alvo frequente de reivindicados pelo Daesh, que já atingiram Istambul e Ancara, e da rebelião do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Os primeiros relatos indicavam que o atacante estaria vestido de Pai Natal, mas um vídeo divulgado recentemente pela BBC, que mostra ricochetes do tiroteio, dá a entender que poderá afinal estar vestido de negro.

Entre as vítimas mortais do atentado estão pelo menos 15 estrangeiros, com nacionalidades da Arábia Saudita, Marrocos, Líbano, Líbia, Israel e Bélgica. Há pelo menos três cidadãos franceses feridos.

Além dos 39 mortos, 69 pessoas ficaram feridas. O ataque ocorreu na discoteca Reina, no distrito de Ortakoy, em Istambul. O homem que entrou no espaço tinha uma arma de cano longo e matou um polícia e uma pessoa fora da discoteca, antes de entrar. Deveriam estar dentro do estabelecimento mais de 600 pessoas.

Dezenas de feridos foram de imediato transportados para hospitais, ao mesmo tempo que ambulâncias e carros da polícia foram para o loca. Testemunhas no local afirmam ter ouvido palavras de ordem em árabe.