Terrorismo leva cinco países árabes a cortar relações diplomáticas com Qatar

A Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Iémen puseram fim às suas alianças com o Qatar esta segunda-feira (5), acusando o país de apoiar o terrorismo e abrindo, assim, uma das maiores brechas diplomáticas dos últimos anos entre alguns dos estados árabes mais poderosos.

A notícia foi avançada esta manhã pela agência Reuters, que lembra também que este boicote altera drasticamente os apoios do Qatar à organização islâmica Irmandade Muçulmana e acrescenta acusações de que Doha ainda apoia a agenda do Irão, o principal rival da região.

O gigante do petróleo, a Arábia Saudita, acusou o Qatar de apoiar grupos militantes e de transmitir-lhes a sua ideologia. “[O país] recebe múltiplos grupos terroristas e setoriais que querem perturbar a estabilidade da região, incluindo a Irmandade Muçulmana, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, e promover constantemente mensagens e esquemas desses grupos através de dos seus meios de comunicação”, afirmou a agência estatal saudita, SPA.

O comunicado estatal acusa ainda o Qatar de apoiar o que descrevem como sendo “militantes apoiados pelo Irão na região oriental de Qatif e no Bahrein, povoada pelos muçulmanos xiitas”.

O Qatar não emitiu uma reação de forma imediata mas respondeu entretanto, lamentando a decisão que considera ser “injustificada”. “As medidas são injustificadas e baseiam-se em alegações que não têm razão de ser. (…) Não terão qualquer efeito na vida dos cidadãos e residentes”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, em declarações citadas pela Al Jazeera.

#BREAKING Qatar accuses Gulf states of plot to put it under 'guardianship'

