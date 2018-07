Terminou com sucesso a 2ª edição da FIN – Feira Internacional de Negócios

A FIN2018, que decorreu na Exponor entre os dias 14 e 16 de junho de 2018, contou com o Alto Patrocínio de Sua Excelência, O Presidente da República, o Apoio do Turismo de Portugal – Porto e Norte e da Câmara de Matosinhos e o Patrocínio do Invest HK, HKTDC, Águas do Porto, Izi Speakers, Fonte dos Amores, BCN Quality Foods, BEWG e Bewater, 34 entidades parceiras e 6 parceiros media,

O dia 14 de Junho iniciou-se com o Fórum Empresarial que se iniciou com as intervenções de Alberto Carvalho Neto, Presidente da AJEPC, Patrik Kovacs, Presidente da Comissão para os Assuntos Globais da JEUNE, Michele Orzan, Presidente da EuCham – European Chamber, Hirondino Garcia, Presidente da Prestígio – Liga de Jovens Empresários e Executivos de Angola e Julião Dimande, Presidente da Câmara de Comércio de Moçambique. Contou com a honrosa presença do Professor Adriano Moreira, jurista, político e professor universitário que assumiu cargos públicos desde jovem, sendo ainda hoje uma figura de referência na política nacional portuguesa. O Fórum Empresarial ficou ainda marcado pela distinta presença de Vicente Fox Quesada, ex-presidente da República do México, Carmenza Jaramillo, Embaixadora da Colômbia em Portugal, Francisco Mendes Palma, AICEP Global Parques, entre muitos outros oradores e representantes institucionais e empresariais de excelência.

A Cerimónia de Abertura da feira que se realizou ao início da tarde de dia 14, contou com as palavras do Presidente da AJEPC seguido de José Vital Morgado, Membro do Conselho de Administração da AICEP e Ângela Miranda, Vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos. O Jantar de Gala realizado no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões encerrou este 1º dia da FIN, e reuniu, para além dos participan’tes e expositores, as delegações internacionais presentes, os oradores e vários convidados VIP. No decorrer do Jantar foram distinguidas algumas personalidades como agradecimento pelo trabalho desenvolvido que desempenharam no estímulo das relações entre Portugal e a China no caso da distinção da Personalidade Luso-Chinesa 2017 ou do trabalho desenvolvido em determinados mercados como foi o caso dos Prémios de Mérito da América Latina ou dos Países de Língua Portuguesa igualmente entregues.